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Bakan Yerlikaya duyurdu: Comanchero örgütünün iki yöneticisi İstanbul'da yakalandı

04.11.2023 23:57 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero suç örgütünün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki'nin İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Comanchero örgütünün iki yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Comanchero suç örgütü operasyonunda yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya örgütün yöneticilerinden ve kırmızı bültenle aranan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul’da yakalandığını açıkladı.

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ŞÜPHELİ SAYISI 42'YE YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Comanchero Uluslararası Silahlı Organize Suç Örgütü ile ilgili son gelişmeleri aktardı. Bakan Yerlikaya, 2 yöneticinin yakalandığını belirterek, “Interpol kırmızı bülteniyle aranan ve Comanchero Suç Örgütü’nün yöneticilerinden olan Maximillian Rıvkın (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul’da yakalandı. ‘Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama’ suçlarından yürütülen Comanchero Organize Suç Örgütü soruşturması kapsamında firari şüphelilerden 5 kişi daha yakalandı. Kafes Operasyonunda yakalanan şüpheli sayısı 42’ye yükseldi” ifadelerini kullandı.

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DETAYLARI BELLİ OLDU

Yakalanan 2 yönetici hakkında bilgiler veren Bakan Yerlikaya, “Comanchero Organize Suç Örgütü’nün yönetici kadrosunda yer alan Maximillian Rivkin’in; Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan Pasaportuyla Türk Vatandaşlığına başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve Cem Cansu adını aldığı tespit edildi. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatıldı. Interpol kırmızı bültenle aranan Maximillian Rivkin’in Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlendi. Comanchero Organize Suç Örgütü’nün soruşturması kapsamında firari şüphelilerden olan Necmi Saki’nin de Interpol kırmızı bültenle aranan örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edildi. Operasyonları başından itibaren büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.


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