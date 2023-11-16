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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Germiciler' suç örgütü çökertildi

16.11.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da düzenlenen operasyonda “Germiciler” suç örgütünün çökertildiğini ifade etti. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahsın tutuklandığını aktardı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Germiciler' suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. Germiciler suç örgütünün çökertildiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"Muğla’da düzenlenen "KAFES" operasyonları kapsamında, elebaşılığını Hakan Germici isimli şahsın yaptığı ve “Germiciler” grubu olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı.

Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz.

Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden, gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri, sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları, sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Ayrıca bu suç örgütünün silah ticareti yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında sayıda tabancalar, sahte tapular, dijital materyaller ile nakit para ele geçirildi.

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” bu şahıslardan 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz Milletimizin duaları sizlerle."


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