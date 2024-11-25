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Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına darbe! Binden fazla da düzensiz göçmen yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 08:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “KALKAN-31” operasyonlarında 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Göçmen kaçakçılarına darbe! Binden fazla da düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-31” operasyonları kapsamında yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörü ve düzensiz göçmen sayısını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

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"Ülke genelinde düzenlenen “KALKAN-31” operasyonlarında 7’si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 43 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 298 düzensiz göçmen yakalandı. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 426 bin 565 şahsın kimlik kontrolü yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.”

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Anahtar Kelimeler:
göçmen Ali Yerlikaya
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