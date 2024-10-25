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Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
25.10.2024 21:24
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gri kategoride yer alan 'Zafer' kod adlı Özcan Günay ismindeki PKK/KCK terör örgütü mensubunun Mardin'in Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerince düzenlenen GÜRZ 21 operasyonunda etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya paylaşımda gri kategoride yer alan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini haberini verdi. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

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"GRİ KATEGORİDEKİ 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

"GRİ kategoride yer alan Zafer (Kod adlı) Özcan Günay isimli PKK/KCK terör örgütü mensubu terörist Mardin ili Savur kırsalında Jandarma ve Emniyet birimlerimizce yapılan ortak istihbari çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen “GÜRZ-21” operasyonunda silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Mardin ili Savur ilçesi kırsalında J-SİHA ve Zırhlı Araçlar desteğinde, JÖH, JOPER ve PÖH timlerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin,

2014 yılında terör örgütüne katıldığı,
2018 yılında Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtında bölücü terör örgütü saflarında yer aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik çok sayıda eylem yaptığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya terörist
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