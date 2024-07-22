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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltında!

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltında!

22.07.2024 21:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Hz. Muhammed'e hakaret ederek dini değerlere saldıran şahsın, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Hz. Muhammed'e hakaret eden kişi gözaltında!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan bir röportajda, İslami değerlere saldıran, Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın Z.K. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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"TÜRK ADALETİ ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

Z.K'nin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığı bildiren Yerlikaya, "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Hz. Muhammed
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