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Bakan Yerlikaya duyurdu! Kağıthane'de üniversiteli Aslıhan'ı belinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı

01.06.2024 19:16
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20 yaşındaki Aslıhan Zengin, gece yarısı arkadaşlarının evine gireceği esnada kendisini takip eden kasklı saldırgan tarafından belinden bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan genç kızın 3 organı zarar görmüştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan korkunç olayla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, şüphelinin 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kağıthane'de üniversiteli Aslıhan'ı belinden bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Aralık ayında saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda Marmara Üniversitesi İstatistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Aslıhan Zengin (20), akşam saatlerinde yardım amaçlı semte yeni taşınan arkadaşının evine gitmişti. Burada arkadaşları Sıla K. ve Yunus Emre K. ile taşınmaya yardımcı olan Zengin, birkaç saat sonra yanlarından ayrılarak evine dönmüştü. Kıyafetlerini değiştiren genç kız ardından kahve içmek için tekrardan arkadaşlarının da olduğu Eren Y.'nin evine gitmek için gece yarısı yola çıkmıştı.

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TAKİP EDİP BELİNDEN BIÇAKLAMIŞTI

Yaya olarak yürüyen genç kız, yaklaşık 15 dakika sonra Eren Y.‘nin bulunduğu binanın önüne gelmişti. O esnada kapının şifresini yanlış giren genç kızın arkasından bir şahıs koşarak yaklaşmıştı. Genç kızın “Abi korkuttun beni” diye tepki verdiği kasklı şahıs, hiç sesini çıkartmadan genç kızı belinden bıçaklamıştı. Olayın ardından saldırgan bıçağı olay yerinde peçeteye sarıp attıktan sonra kaçarken, genç kız yere düşmüştü. Kanlar içerisinde kalan genç kızın çığlıklarını duyan arkadaşları yanına gelmişti. İlk müdahalesi arkadaşları tarafından yapılan genç kız için sağlık ekiplerine ihbarda bulunulmuştu.

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GENÇ KIZIN 3 ORGANI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer Seyrantepe Yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hayati tehlikesi olan genç kız hemen ameliyat alınmıştı. Bıçaklanması sonucu 3 organı zarar gören genç kız, 6 saat süren ameliyat sonucu hayati tehlikeyi atlatarak normal bakım servisine alınmıştı.

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Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak genç kızın ifadesine başvurmuştu. Genç kız ifadesinde kendisini yaralayan şahsın evinin bulunduğu sokaktan itibaren kendisini takip ettiğini, kendisini rahatsız eden ve şüphelendiği kimsenin olmadığını söylemişti.

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SALDIRININ ARDINDAN TAKSİYLE KAÇMIŞ

Öte yandan, yaşanan olayla ilgili ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden saldırgan şahsın Aslıhan Zengin'i binaya girmesinden sonra arkasından girdiği, bıçakladığı binanın merdivenlerinden koşarak aşağıya indiği ardından caddede bir süre koştuğu, kaskını çıkarttığı ve kaldırımda beklerken taksi durdurduğu, bindiği taksiyle cadde üzerinden uzaklaştığı, yolculuğun sonunda taksiden indiği ve yaya gözden kaybolduğu görülüyor.

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5 AY SONRA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Gereği yapıldı-16' notuyla yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında "Kağıthane’de üniversitesi öğrencisi A. Z. kızımızı bıçaklayan ve ağır yaralayan M.H.adlı şüpheli şahıs yakalandı." açıklamasını yaptı.

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"POLİSİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğünce olaya ait görüntüler incelenmiş ve saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs 5 ay süren teknik takip ve araştırmalar neticesinde yapılan ihbarlar da değerlendirilerek yakalandı. Polisimizi tebrik ediyorum. Kızımız A.Z.’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Aziz Milletimizin huzurunu kaçıranlara, kadınlara şiddet uygulayanlara, masum insanların canına kast edenlere ve suç odaklarına asla taviz vermeyeceğiz. Bu kişileri yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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