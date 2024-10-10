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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Rojin'den ilk iz 13 gün sonra bulundu... Son görüntüleri ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kayıp Rojin'den ilk iz 13 gün sonra bulundu... Son görüntüleri ortaya çıktı

10.10.2024 16:57
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10.10.2024 16:57
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27 Eylül tarihinde kaybolan ve o günden beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur" dedi. Öte yandan Rojin'in son görüntüsü de ekranlara yansıdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde öğrenim gören Rojin Kabaiş 27 Eylül tarihinde kaybolmuştu. Rojin'i arama çalışmaları 13 gündür aralıksız sürerken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

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"BAŞÖRTÜSÜ BULUNDU"

Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Van Gölü kıyısına vuran ve Rojin kızımıza ait olduğu ailesi tarafından belirlenen başörtü bulunmuştur. 27 Eylül 2024 Cuma günü Van’da bulunan KYK yurdundan ayrılan ve 13 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın arama çalışmaları devam etmektedir." dedi.

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"350 SAATLİK KAYIT İZLENMİŞTİR"

Farklı birimlerden özel ekipler kurulduğunu da hatırlatan Yerlikaya, "Ekiplerimiz tarafından Üniversiteye ait tüm kamera görüntüleri, geliş- gidiş olmak üzere toplam 350 saatlik kayıt izlenmiştir Bardakçı ve Çitören Mahalleleri haritalandırılmış, toplam 12 kamera bulunmuş ve 275 saatlik bir kayıt olacak şekilde araç ve şahıslarla alakalı inceleme yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

Üniversitenin ulaşım araçlarından kamera kaydı yapan araçların 120 saatlik kayıtları incelenmiştir. Elde edilen tüm iz, emare, delil ve delil olabilecek görüntüler netleştirilmek için Van Jandarma Kriminal Başkanlığı’na gönderilmiştir. Çanakkale Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan dip taraması yapmak için Çanakkale ilimizden sonar cihazı getirilmiş ve çalışmalara başlanılmıştır.

"ARAMA ÇALIŞMALARIMIZ 24 SAAT ESASINA GÖRE ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, İtfaiye ve Kızılay olmak üzere Dalgıç, Arama Köpekleri, Drone, Bot/ Gemi, Helikopter, İtfaiye Aracı, Mobil Radar Cihazı ile 24 saat esaslı göl ve kara alanında çalışmalar yapmış; müştemilat, metruk alanlar, sazlık ve logar alanları 50 ekip ve 250 personel ile 24 saat esaslı incelenmektedir. Rojin Kızımızı bulmak için arama çalışmalarımız 24 saat esasına göre aralıksız sürdürülmektedir.

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ROJİN'İN SON GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Ayrıca Rojin'in son görüntüsü de paylaşıldı. Görüntüde Rojin'in kaldığı öğrenci yurdundan çıktığı ve oradan uzaklaştığı görülüyor.

ROJİN KABAİŞ OLAYININ GEÇMİŞİ

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı.

Geri dönmeyen Rojin Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi.

Kabaiş'in arkadaşları, 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Yüksek düzeyde şifreli olan telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rojin Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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