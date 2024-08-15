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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Kuyu-17'de 15 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kuyu-17'de 15 şüpheli yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.08.2024 08:35
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-17" operasyonunda 15 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Kuyu-17'de 15 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

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'DEVAM' MESAJI

Operasyon kapsamında Kurt'un da arasında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Ali Yerlikaya
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