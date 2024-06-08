Bakan Yerlikaya duyurdu: "Kuyu-4" operasyonlarında 62 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın X'ten paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir’de “KUYU-4” operasyonları düzenlendi. 4 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlardan elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan, İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız yaptığı 4 örgütün Türkiye’de ve farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden sorumlu oldukları tespit edildi.

DÜNYA ÇAPINDA ÇALIŞIYORLARMIŞ

Elebaşılığını Mert (Orhan) Ünğan’ın yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Ortadoğu, Güney Amerika ve Balkan ülkelerinden Türkiye'ye ve Avrupa ülkelerine kokain, eroin ve skunk naklettikleri, örgüt içerisinde yönetici pozisyonunda bulunan E.D. isimli şüphelinin özellikle Balkan ülkelerinden Türkiye'ye getirilen skunk ve orta doğu ülkelerinden temin edilen eroinden sorumlu olduğu, A.N., S.İ., E.Ş., L.T., Ö.A., T.A., M.A.A., İ.A., isimli yöneticilerin tüm saha operasyonlarını yönettikleri, yönettikleri suç örgütünün Türkiye ve farklı ülkelerde ele geçirilen 2 ton 457 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu oldukları ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin otelcilik, turizm, kuyumculuk, döviz büroları ve inşaat sektörlerinde akladıkları tespit edildi.

Elebaşılığını İbrahim Kurtar’ın yaptığı ve ülkemizde “Kurtar” grubu olarak bilinen uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Başta Türkiye olmak üzere özellikle Avrupa ülkelerine nakledilen eroin sevkiyatlarında önemli faaliyetleri olduğu, Rusya ve Hollanda’da ele geçirilen 372 kilogram eroinden sorumlu oldukları, bu kapsamda S.K., Z.K., E.P., M.T., M.T., isimli örgüt yöneticilerinin saha operasyonlarında aktif olarak rol aldıkları tespit edildi.

Elebaşılığını Aydın Razaki’nin yaptığı uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin; Elebaşı Aydın Razaki’nin orta doğudan temin edilen eroini Avrupa ülkelerine pazarladığı, transfer ettiği ve yurt dışında bulunan kendisine ait kumarhaneler aracılığıyla akladığı, Güney Amerika ülkelerinden temin edilen kokaini Avrupa ülkelerine, Avrupa ülkelerinden temin edilen ecstasynin ise Türkiye’ye sevk edilmesinden sorumlu olduğu, M.K., E.Y., V.C., T.D., isimli şahısların da aralarında olduğu suç örgütünün İran ve Polonya’da ele geçirilen toplam 490 kilogram eroin ve ülkemizde ele geçirilen 100 bin adet ecstasy sevkiyatını yaptıkları tespit edildi.

Elebaşılığını Recep Özyıldız’ın yaptığı Uyuşturucu suç örgütü üyesi şüphelilerin, Türkiye’de geçtiğimiz yıllarda yapılan bir operasyonda ele geçirilen 51 kilogram eroinden sorumlu oldukları tespit edildi.

Ayrıca operasyonlarda toplam değeri 11 milyar TL olan, 200 adet taşınmaz malvarlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankacılık varlıklarına el konuldu.

Operasyonlar sonucu 13 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet para sayma makinesi, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile altın ve ziynet eşyası ele geçirildi.





