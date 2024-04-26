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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

26.04.2024 13:01
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Okulda öğretmene yumruk atan veli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.

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Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ISTANBUL--SARIYERDE-KADIN-OGRETMENI-YUM_45423

AA

Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Ali Yerlikaya veli yumruk
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