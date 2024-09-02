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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu

Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu

02.09.2024 17:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerin tespit edildiğini bildirdi. Teröristlerin, kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli, Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimlikleri tespit edildi" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucunda Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının;
Kırmızı kategoride yer alan Serhat Patnos (K) Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan Hebat (K) Reşit Çevik, Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.
Şırnak’ın Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkiinde etkisiz hale getirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin;
13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları tespit edildi."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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