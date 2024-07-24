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Bakan Yerlikaya duyurdu: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
24.07.2024 17:43
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı" ifadelerine yer verdi. Yerlikaya operasyonu yöneten ekibi de ayrıca tebrik etti. İşte detaylar...

Bakan Yerlikaya duyurdu: Rusya'da bombalı saldırı düzenleyen terörist Bodrum'da yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Moskova'da 2 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısının faili Evgenii Serebriakov'un Bodrum'da yakalandığını açıkladı.

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Ali Yerlikaya açıklamasından şu ifadelere yer verdi;

Bugün saat 10.30’da Rusya Interpol Birimi yetkilileri tarafından İnterpol/Europol Daire Başkanlığımız telefonla aramış, “Rusya uyruklu Evgenii Serebriakov isimli şahsın Moskova’da bombalı araçla terör saldırısı düzenlendiği, saldırı sonucunda 2 şahsın yaralandığı ve şahsın Moskova-Bodrum uçağı ile ülkemize geldiği” bilgisi iletilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu:
📌Şahsın saat 09:40’ta Bodrum Havalimanından giriş yaptığı,
📌Interpol Uluslararası Aranan Şahıslar Veri Tabanı (e-ASF) kayıtlarında bulunmadığı için tanınmadığı,
📌Aktif UYAP kaydının bulunmadığı tespit edilmiştir.

❌Konu ile ilgili olarak İstihbarat Başkanlığı, ve İnterpol/Europol Daire Başkanlığınca, MİT Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli koordinasyon sağlanmış olup, Rusya INTERPOL Biriminden alınan yazıda belirtilen kimlik bilgileri ve fotoğraflarla eşleşen şahıs bugün Bodrum’da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü birimlerimizce yakalanmıştır.

Operasyonu yürüten kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlerle ve küresel çapta terörizmle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

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Ali Yerlikaya
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