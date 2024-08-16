Bakan Yerlikaya duyurdu: Sadettin Pahsa'nın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Saadettin Pahsa'nın elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütünün darp-tehdit, haksız menfaat, haraç ve yağma suçlarından birçok vukuatı olduğu öğrenildi.
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
"Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyonlar sonucu:
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle