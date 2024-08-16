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Bakan Yerlikaya duyurdu: Sadettin Pahsa'nın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.08.2024 08:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya elebaşılığını Saadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütünün düzenlenen KUYU-18 operasyonlarıyla çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda Pahsa'nın da içinde yer aldığı 12 örgüt üyesi yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Saadettin Pahsa'nın elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütünün darp-tehdit, haksız menfaat, haraç ve yağma suçlarından birçok vukuatı olduğu öğrenildi.

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KUYU-18 OPERASYONLARI!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

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Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

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DARP-TEHDİT, YAĞMA, HARAÇ...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları,
  • Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri,
  • İşyerlerini kurşunladıkları,
  • Sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve
    yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

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Operasyonlar sonucu:

  • 12 adet ruhsatsız tabanca,
  • 7 adet ruhsatsız tüfek ve
  • Çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle

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Ali Yerlikaya
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