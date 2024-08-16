Bakan Yerlikaya duyurdu: Sadettin Pahsa'nın elebaşı olduğu organize suç örgütü çökertildi!

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Saadettin Pahsa'nın elebaşılığını üstlendiği organize suç örgütünün darp-tehdit, haksız menfaat, haraç ve yağma suçlarından birçok vukuatı olduğu öğrenildi.

KUYU-18 OPERASYONLARI!

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen “KUYU-18” operasyonlarında; elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız.

DARP-TEHDİT, YAĞMA, HARAÇ...

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurdukları,

Kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “Darp-Tehdit” ettikleri,

İşyerlerini kurşunladıkları,

Sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve

yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

12 adet ruhsatsız tabanca,

7 adet ruhsatsız tüfek ve

Çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle