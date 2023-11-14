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Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medya operasyonu: 79 şüpheliye işlem yapıldı

14.11.2023 17:46 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine ve devlet büyüklerine hakaret eden, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medya operasyonu: 79 şüpheliye işlem yapıldı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkı ayrıştırmaya, dini, milli ve manevi değerlere, devlet büyüklerine hakaret edenlere göz yummadıklarını belirterek, "Sosyal medya hesapları üzerinden hesap yapanların hesaplarını bozacağız. Son 1 ayda sosyal medya üzerinden halkın dini, milli, manevi değerlerine, devlet büyüklerimize hakaret eden, halkımızı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden 79 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Son 4 gün içinde 'Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan 8 hesap hakkında inceleme başlatıldı. Ayrıca; sosyal medya platformu X üzerinden son 1 ayda 60 milyon 338 bin 566 hesaptan 1 milyar 432 milyon 556 bin 601 paylaşım yapıldığı tespit edildi. Paylaşım yapan hesapların yüzde 27,86'sının bilgisayarlar tarafından yönetilen BOT hesaplar olduğu belirlendi. Paylaşımların yüzde 41'inin (587 milyon 348 bin 206 tweet) olumsuz ve spekülatif olduğu tespit edildi. Halkımızın bu tür paylaşımlara ve hesaplara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz. Özellikle son dönemde dinimize, ahlaki değerlerimize hakaret eden hadsizlere hemen işlem yapıyoruz, adalete teslim ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya
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