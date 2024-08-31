Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada hakaretler savuran şahıslar gözaltına alındı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu. Sosyal medyadan hakaretler savuran Oğuzhan (Atsız) gözaltına alındı.
GEREĞİ YAPILDI-28
"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."
GEREĞİ YAPILDI-28— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/n7t60XzcY3
Yerlikaya ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Yerlikaya şöyle duyurdu;
GEREĞİ YAPILDI-29
Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır.
GEREĞİ YAPILDI-29— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2024
Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır.#TürkiyeninHuzuru🇹🇷 pic.twitter.com/aflstIrOPO