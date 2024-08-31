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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada hakaretler savuran şahıslar gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada hakaretler savuran şahıslar gözaltına alındı

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.08.2024 01:12
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden Oğuzhan Atsız'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Sosyal medyada hakaretler savuran şahıslar gözaltına alındı

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyasından "Gereği yapıldı" diyerek duyurdu. Sosyal medyadan hakaretler savuran Oğuzhan (Atsız) gözaltına alındı.

GEREĞİ YAPILDI-28

"Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı."

Yerlikaya ardından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden Burak Keleş'in de gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Yerlikaya şöyle duyurdu;

GEREĞİ YAPILDI-29

Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

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Ali Yerlikaya erdoğan
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