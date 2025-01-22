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  4. Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröre ağır darbe... 240 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröre ağır darbe... 240 şüpheli yakalandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
22.01.2025 09:11
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. PKK/KCK'ya yönelik 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40” operasyonları kapsamında 240 şüpheli terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröre ağır darbe... 240 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"43 ilde PKK/KCK’ya yönelik Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından son 2 haftadır devam eden “GÜRZ-39" ve “GÜRZ-40”operasyonlarımızda; 240 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı.

"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNÜ BU TOPRAKLARDAN KAZIYIP ATMAYA KARARLIYIZ"

'Terörsüz Türkiye' hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Sakarya, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Afyonkarahisar, Ağrı, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Manisa, Muğla, Osmaniye ve Ordu’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, terör örgütünün gençlik ve ideolojik yapılanmaları içerisinde bulundukları, örgüte finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

"KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE ARAMA KAYDI OLANLAR DA YAKALANDI"

Ayrıca operasyonlarda; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimiz ile Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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