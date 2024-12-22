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Bakan Yerlikaya duyurdu! Yetkisiz çakar kullanımında işlem sayısı yüzde 67 oranında azaldı: 11 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 09:52
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Türkiye'den uzunca bir süre tartışılan yetkisiz çakar kullanımında yeni kanunla birlikte ciddi bir azalma yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürücülere uygulanan işlem sayısının % 67 oranında azaldığını belirterek 19 Aralık'a kadar toplamda 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Yetkisiz çakar kullanımında işlem sayısı yüzde 67 oranında azaldı: 11 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) yüzde 67 oranında azaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyadan duyurduğu bilgiye göre ise toplamda 11 bin 591 sürücüye işlem yapıldı.

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Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

"Çakar Denetimleri" ile ilgili olarak 2024 yılında (19 Aralık’a kadar) toplam:11 Bin 591 sürücüye işlem yapıldı.

“7533 Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla" birlikte;

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  • Yetkisiz çakar kullananlara uygulanan cezadaki artış sonrası, yetkisiz çakar kullanımı nedeniyle yapılan işlem sayısı bir yıl önceki aynı döneme göre (30 Kasım-19 Aralık 2023 ile 30 Kasım-19 Aralık 2024 karşılaştırıldığında) %67 oranında azaldı.

Yeni yasa ile birlikte “Usulsüz Çakar Kullananlara Yeni Cezalar"

  • Çakar kullanan sürücülere 96.000 TL trafik idari para cezası uygulanacak,
  • Sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınacak ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek.
  • Sürücü son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla kez kanunu ihlal etmiş ise sürücülere her seferinde 192.000 TL trafik idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek.
  • Mevzuatta izin verilmeyen araçlara takılan çakar cihazlarına mülki amir tarafından el konulacak ve mülki amir tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilecek.

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TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 12-19 Aralık 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 764 bin 210 araç denetlendi.

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  • Hız ihlalinde bulunan 110 bin 333,
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 24 bin 259,
  • Emniyet kemeri kullanmayan 22 bin 52,
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 306 ve
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 341 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;
  • Toplam: 449 bin 734 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya trafik çakar lamba
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