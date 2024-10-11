Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' demişti: İçişleri Bakanlığı adına ‘sahte kimlik bastıran isimler 2 ayda serbest kaldı…

AK Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin'in İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in çakarlı araçlarla gezdiği ortaya çıkmış ve tepki toplamıştı.

YERLİKAYA 'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını “Gereği yapıldı” başlığıyla açıklamıştı.

Yerlikaya, "11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Yerlikaya, şöyle devam etmişti:

"Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."

İKİ AYDA SERBEST KALDILAR

Ancak Sözcü'de yer alan habere göre; Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.