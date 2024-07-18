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Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kutsal kitaba hareket etti, yaka paça gözaltına alındı

18.07.2024 12:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'gereği yapıldı 20' başlıklı paylaşımında sosyal medyada Kur-an'ı Kerim'e hakaret eden şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kutsal kitaba hareket etti, yaka paça gözaltına alındı

Sosyal medyada gündem olan şüpheliyle ilgili harekete geçildi. Bakan Yerlikaya, "Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur-an’ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

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Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu hesabın kapatıldığı, içeriklerin silindiği belirlenmiş; paylaşımları yapan şahsın 23 yaşındaki M. Ç. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, Adana Seyhan’da yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan tahkikat başlatılmıştır.

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Yüce kitabımız Kuran’ Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum.

Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektirBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kur'an-ı Kerim
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