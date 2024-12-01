Bakan Yerlikaya hız ihlali ve trafik denetimleri hakkında bilgi verdi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem hız ihlali denetimleri hem de trafik denetimleri hakkında bilgiler verdi.

HIZ DENETİMLERİ

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Hız İhlali Denetimleri” ile ilgili olarak 2024 yılında toplam 5 milyon 48 bin 464 adet işlem yapıldı.

Ayrıca Elektronik Denetleme Sistemlerinden (EDS) toplam:

7 milyon 429 bin 972 adet işlem yapıldı.

Düzenli ve etkili denetimler, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenli bir ulaşım sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Trafik denetimleri, hem bireylerin hem de toplumun güvenliği için vazgeçilmez. Denetimler arttıkça ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları da azalıyor.

Soğuk hava şartları ile karlı ve buzlu yollarda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için “Kış Lastiği Kullanımı” gerekli ve önemli. Unutmayalım❗️

TRAFİK DENETİMLERİ

Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 21-28 Kasım 2024 tarihleri arasında:

2 Milyon 579 bin 204 araç denetlendi.

Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 245 sürücüye işlem yapıldı.

Periyodik muayenesi yaptırılmamış 26 bin 928,

Emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 751,

Sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 618 ve

Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 46 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte;

Toplam 451 bin 675 araca/sürücüye işlem yapıldı.

Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır