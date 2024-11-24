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  4. Bakan Yerlikaya o ziyaretinden fotoğraflarla paylaştı: "İnlerinde boğmaya devam edeceğiz"

Bakan Yerlikaya o ziyaretinden fotoğraflarla paylaştı: "İnlerinde boğmaya devam edeceğiz"

24.11.2024 13:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröristlerin 35 yıl önce Hakkari'de gerçekleştirdiği İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren aileyi ziyaretinden fotoğraf paylaştı. Bakan Yerlikaya paylaşımında terörle mücadele mesajı verdi.

Bakan Yerlikaya o ziyaretinden fotoğraflarla paylaştı: "İnlerinde boğmaya devam edeceğiz"

Hainlerin 35 yıl önce gerçekleştirdiği katliamda 28 vatandaş şehit düştü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Bundan tam 35 yıl önce, 24 Kasım günü, Hakkari Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü’nde Bölücü Terör Örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 28 vatandaşımız katledildi.

Aralarında 1 yaşındaki Elif, 2 yaşındaki Muhammed ve Mustafa bebeklerimiz vardı; 4 yaşındaki Rıfat, 5 yaşındaki Cebrail ve Halime evlatlarımız vardı; 75 yaşındaki Hazal annemiz vardı.

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Bu yıl İkiyaka katliamında ailesinden 28 şehit veren Halil Aykut Amcamızla Adilşah Teyzemizi ve akrabalarını ziyaret etmiştik.

PKK hainlerin emelleri de, hedefleri de hiç değişmedi. Ama biz, eli kanlı teröristleri inlerinde boğmaya devam edeceğiz. Durmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

İkiyaka Köyü’nde katledilen şehitlerimize ve tüm terör şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Ali Yerlikaya
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