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Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
09.01.2025 14:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’nda açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını 52 bin 622 olarak açıkladı.

Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Bakan Yerlikaya, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaptığı açıklamada, "8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptı" ifadelerinde bulundu.

ali yerlikaya

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

2017'den bugüne güvenli, onur dönenlerin sayısı 792 bin 625 olmuştur. Suriye özgürlüğüne kavuşmadan önce dönüşlerde aylık ortalama 11 bin 66'tü. 8 Aralıktan önceki 11 ayı incelediğimiz zaman 11 binin çok az üzerinde.

"SON 1 AYDA 52 BİN 622 SURİYELİ DÖNDÜ"

8 Aralık'tan bugüne 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli bir şekilde dönüş yaptılar.

Bu 52 bin 622 dönen Suriyeli kardeşimizin 41 bini aile, geriye kalanlar ise tek giden kişiler olduğunu ifade etmek istiyoruz.

2017'den beri hayırsever kuruluşlarımızla beraber bu dönüşler için istişarelerde bulunduk. Onların bizden bir ricaları vardı.

Müsaade ederseniz gidelim bakalım, orada eksik varsa. Bu kışın önden gidip eksikleri gidermek istiyoruz dediler. Cumhurbaşkanımız talimatıyla bir isim kondu. Öncü göçmen.

Öncü göçmen adı altında bize müracat eden aile reisi bunlar adına izin almayla ilgili göç idaresine başvurduğunda bu 6 aylık süreçte giriş çıkış yapabilecekler.

Son 40 günde AFAD hiç boş durmadı. Bugüne kadar bin 958 tır insani yardım gerçekleşmiştir. Karşı tarafta bunun dağılımını yapmıştır."

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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