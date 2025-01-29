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Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.01.2025 14:53
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da düzenlenen 2025 Yılı Göç Kurulu toplantısında önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yerlikaya 9 Aralık'tan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısının 81 bin 576 kişi olduğunu duyurdu. Yerlikaya ayrıca 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüş yaptığını belirtti.

Bakan Yerlikaya ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı!

Bakan Yerlikaya Ankara'da açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkesine dönmeye başlayan Suriyelilerin sayısı hakkında bilgi veren Bakan Yerlikaya, bu sayının 81 bin 576 olduğunu duyurdu.

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2017'DEN BU YANA 821 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"9 Aralık'tan bu yana 81 bin 576 Suriyeli kardeşimiz ülkesine döndü. 2017'den bu yana ise 821 bin 529 Suriyeli kardeşimiz vatanlarına gönüllü olarak geri dönüş yaptı.

81 ilimizde 270 mobil göç aracımız bulunuyor. Temmuz 2023 tarihinden 2024 sonuna kadar 2 milyon 647 bin 963 kişinin kimlik kontrolünü yaptık.

Düzensiz göçle mücadeledeki temel hedefimiz ülkemize yönelik çekim gücü oluşmasına izin vermemektir. Göç, küresel ölçekte sorumluluk gereken bir konu. Komşularımız başta olmak üzere görüşmelerimizde iş birliğine büyük önem veriyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya suriyeli
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