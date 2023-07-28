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  4. Bakan Yumaklı duyurdu! Antalya'daki yangın dördüncü günde kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı duyurdu! Antalya'daki yangın dördüncü günde kontrol altına alındı

28.07.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Kemer'de çıkan orman yangını 4 gündür sürüyordu. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi. Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ifade etti.

Bakan Yumaklı duyurdu! Antalya'daki yangın dördüncü günde kontrol altına alındı

Kemer Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 24 Temmuz Pazartesi akşam saatlerinde yangın başladı.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Günlerdir süren ve karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgedeki yangına sabahın ilk ışıklarına kadar gece görüşlü helikopterler ile müdahale edildi.

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Yangını kontrol altına alma çalışmalarına sabah saatlerinde havalanan çok sayıda helikopter ve uçak da katıldı.

Bölgede görev yapan helikopterler, denizden aldıkları suyu yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi.

Karadan da çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle alevlerin yayılmaması için mücadele etti.

BAKAN YUMAKLI: 'YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI'

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada "Antalya, Kemer orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren cansiparane görev yapan orman teşkilatımızın ve diğer tüm kurum çalışanlarının emeğine sağlık" dedi.


Kaynak: AA-İHA


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antalya orman yangını

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