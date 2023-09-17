Bakan Yumaklı duyurdu: İki ildeki yangın kontrol altına alındı

İki ildeki yangından sevindiren haber geldi. Yoğun müdahalelerin ardından yangınlar kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’in Menderes ilçesi ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verdi.

İzmir’in Menderes ilçesi ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki orman yangınları KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



İzmir Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) September 17, 2023



