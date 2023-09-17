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Bakan Yumaklı duyurdu: İki ildeki yangın kontrol altına alındı

17.09.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı İzmir’in Menderes ilçesi ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Tahtalı Barajı'na düşen helikopterdeki görevli üç mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.

Bakan Yumaklı duyurdu: İki ildeki yangın kontrol altına alındı

İki ildeki yangından sevindiren haber geldi. Yoğun müdahalelerin ardından yangınlar kontrol altına alındı.

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Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir’in Menderes ilçesi ve Bolu’nun Gerede ilçesindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Tahtalı Barajı’na düşen yangın söndürme helikopterinde görevli üç mürettebatımızı arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verdi.


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