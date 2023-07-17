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Bakan Yumaklı yangının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor

17.07.2023 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor. Çanakkale'de Kızılkeçili'deki yangına 6 uçak, 15 helikopter ve 109 arazözle müdahale ediliyor.

Bakan Yumaklı yangının devam ettiği Çanakkale'ye gidiyor

Hatay ve Çanakkale'de devam eden yangınlarla mücadele devam ediyor. Hatay'ın Belen ilçesindeki yangının büyümesi üzerine dün olay yerine giden Bakan Yumaklı bugün de Çanakkale'ye gidiyor.

SON DURUM PAYLAŞILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada Kızılkeçili ve Ayvacık'taki yangınla ilgili son durum paylaşıldı. Merkez Kızılkeçili'deki yangına 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinası ve 543 personelle müdahale ediliyor.

Ayvacık/Tabaklar'daki yangına ise 2 uçak, 2 helikopter, 3 arazöz ve 28 personelle müdahale devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Çanakkale

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