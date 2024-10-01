Bakan Yusuf Tekin'e ateş püskürdü! Fatih Portakal "Azıcık utanmanız varsa istifa edersiniz" diye veryansın etti: Türkiye Yüzyılı modelinden bahsediyor, okullar çöplük içinde

MEB dün 30 bin yeni temizlik personelinin göreve başladığını duyurdu ancak geçtiğimiz haftadan beri Türkiye'nin çeşitli illerinden okullardaki tuvaletlerin, dersliklerin, koridorların hijyenden son derece uzak görüntüleri sosyal medyada yayılıyor. Temizlik için gerek veliler gerekse belediyeler devreye girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine gözler Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de çevrildi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLETİP İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti sık sık "çöp, çukur, çamur" ifadeleriyle hedef almasını anımsatan gazeteci Fatih Portakal, Bakan Tekin'e de yüklenip istifa çağrısında bulundu. Sözcü TV ana haber bülteninde okullardan gelen kirlilik görüntülerinin ardından Portakal veryansın etti.

"HEP ÇÖPLERDEN BAHSEDERDİ, ŞİMDİ OKULLARI ÇÖP GÖTÜRÜYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızın eleştirdiği ne varsa başına geliyor" diyen Portakal, "Hep çöplerden bahsetti, şimdi okulları çöp götürüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

"AZICIK UTANMANIZ VARSA İSTİFA EDERSİNİZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e "Ne yapacaksınız?" diye seslenen Portakal, istifa çağrısını "Azıcık utanmanız varsa istifa edersiniz. Ben olsam istifa ederim, 'Özür dilerim, yapamadım' derim" sözleriyle dile getirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI MODELİNDEN BAHSEDİYOR, OKUL ÇÖPLÜK İÇİNDE"

Portakal ayrıca yeni eğitim-öğretim döneminde uygulanan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne gönderme yaparak "Türkiye Yüzyılı modelinden bahsediyor, okul çöplük içinde" dedi.

MANSUR YAVAŞ WHATSAPP MESAJINI İFŞA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye olarak okullara verdikleri temizlik malzemeleri ve personelinden bahsederken okul müdürlerine gittiğini söylediği "‘Belediyeden hiçbir şey istemeyin" yazan WhatsApp mesajını göstermiş ve şu sözlerle tepkisini dile getirmişti:

"Bunu da özellikle yarın okula gittiklerinde pis bir okulla karşılaşırsa öğrenci velileri lütfen bunu okul müdürüne sorsunlar. ‘Belediyeden hiçbir şey istemeyin’ diyor. Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz. Bir de okulları temizlemeye talibiz. Böyle bir olayın bu kadar ülke gündemine taşınmasını da gerçekten garipsiyoruz. Biz bütün kurumlarla iş birliği yapmaya hazırız. Yeter ki oradaki çocuklar güzel bir şekilde eğitimlerini alsınlar.”

MEB: 30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ GÖREVE BAŞLADI

MEB de okullardaki temizlik sorunu için yeni bir adım attı. Dün yapılan açıklamada "Toplum yararına program kapsamında 30 bin temizlik personeli daha okullarımıza tahsis edilmiştir ve bu personel tam zamanlı olarak göreve başlamıştır" dendi.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır