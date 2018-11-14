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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: 62 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.11.2018 10:22 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik.

ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu’nda alınan kararlara göre 62 adet ilacı, bedeli ödenecek ilaçlar listesine dahil ettik. Eşdeğer olan bu ilaçlar sayesinde sigortalılarımızın tedavilerinde alternatifler ve erişim kolaylığı sağlamış olduk" dedi.
Bakan Selçuk, yazılı yaptığı açıklamasında, geri ödeme listesine eklenen ilaçların, antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, Parkinson, Alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluştuğunu duyurdu.
Eklenen ilaçların 58 adedinin daha önce de eşdeğerleri bulunmaktayken, 4 adet ilacın daha önce eşdeğerinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yeni liste ile bu 4 ilacın kullanıldığı tedaviler için de alternatifler ve erişim kolaylıkları doğmuştur" denildi.
‘YILLIK 6 MİLYON LİRA TASARRUF ÖNGÖRÜYORUZ’
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Geri ödeme listesine alınan ilaçlardan 58 adedi yerli üretim, 4 adedi ise yabancı üretimdir. 62 adet ilacın, özellikle eşdeğer olanların ilaç listesine girmesiyle, ilaç tercihinde zenginleşme ve erişim kolaylığının yanı sıra yaklaşık 6 Milyon Lira yıllık tasarruf öngörüyoruz” dedi.
‘BEDELİ ÖDENEN YURTİÇİ İLAÇ SAYISI 8 BİN 467’E YÜKSELDİ’
Açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bu eklemeyle birlikte bedeli ödenen yurtiçi ilaç sayısının 8 bin 467’ye ulaştığını belirten Bakan Selçuk, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" dedi.

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