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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında olduk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a destek için geldiği baba ocağı Aydın'da yaptığı konuşmada, "AK Parti hükümeti döneminde her zaman kadının yanında olduk.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında olduk

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş'a destek için geldiği baba ocağı Aydın'da yaptığı konuşmada, "AK Parti hükümeti döneminde her zaman kadının yanında olduk. Kadının her türlü istihdamına yönelik çalışmaları destekledik" dedi. Bakan Selçuk, kentte AK Parti İl Teşkilatı ile Hasır Pazarı ve tekstil fabrikasını da ziyaret etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temas, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Aydın'a geldi. Bakan Selçuk ilk ziyaretini AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na yaptı. AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Selçuk'u, AK Parti Aydın Milletvekili ve Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın milletvekilleri Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen karşıladı. Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, kadınlar ve gençler başta olmak üzere herkesin Cumhur İttifakı'nın başarısı için daha çok gayret göstermesi gerektiğini söyledi.
"Aydın, Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş ile birlikte inşallah gönül belediyeciliğine kavuşacak" diyen Bakan Selçuk, "Aydın, AK Parti belediyeciliğiyle tanışmak için can atıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'da gerçekleştirdiği mitingde bu coşku ve heyecanı gördük. Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız. 31 Mart akşamı gözümüz aydınlık olacak. Burası baba ocağım olmasının yanında beni besleyen topraklar. O yüzden bizler de bu sürece daima destekçi olacağız. Mustafa Savaş, bu süreçte en büyük desteği kadın kollarından alacaktır. Kadınlar ve gençlerimiz başta olmak üzere daha çok çalışarak AK Parti'yi Aydın'da bir zafere daha taşıyacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.
PAZARI GEZDİ, ALIŞVERİŞ YAPTI
Parti ziyaretinin ardından Hasır Pazarı'na geçen Bakan Selçuk, pazar esnafı ile sohbet edip, sıkıntılarını dinledi. Aydın'a özgü yöresel ürünleri tadan ve alışveriş yapan Bakan Selçuk, çok beğendiği zeytinden programı takip eden basın mensuplarına da ikram etti.
ÇALIŞAN KADINLARI ZİYARET ETTİ
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un bir sonraki durağı ise ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikası oldu. Tekstil fabrikasında işçilerle birlikte öğle yemeği yiyen Bakan Selçuk, "Bu fabrikada İŞKUR'un önemli çalışmaları var. Burada çalışan kadınlarımız var. AK Parti Hükümeti döneminde her zaman kadının yanında olduk. Kadının her türlü istihdamına yönelik çalışmaları destekledik. Kadının değer kattığı her şey çok önemlidir. 24 kadın kardeşimiz, 'İş-Anne Projesi'nden yararlanmaktadır. Günlük 70 TL destekle bunu yapıyoruz. Yine 2- 5 yaş arasında çocukları varsa onlara da 400 TL aylık ek destek vermekteyiz. Kurs süresi boyunca da Genel Sağlık Sigortası'ndan da yararlanıyorlar. Aydın'da Mesleki Eğitim Projesi kapsamında 138'i kadın olmak üzere toplamda 211 Aydınlı vatandaşımıza da istihdam imkanı sağlamaktayız" dedi.
Bakan Selçuk, daha sonra Mikro Kredi Destekleme toplantısına katılmak üzere Aydın İl Sosyal Güvenlik Kurumu'na geçti.

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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında oldukBakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında oldukBakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında oldukBakan Zehra Zümrüt Selçuk: Her zaman kadının yanında olduk

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