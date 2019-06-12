HABER

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 22:31 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği konutunda verilen resepsiyona katıldı - Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Konferansı dolayısıyla Cenevre'de bulunan işçi ve işveren heyetleriyle görüş alışverişinde bulundu

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği konutunda verilen resepsiyona katıldı.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde gün içinde çeşitli temaslarda bulundu.

Temasların ardından Selçuk, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Bakan Selçuk, burada konferans dolayısıyla Cenevre'de bulunan işçi ve işveren heyetiyle bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Resepsiyona, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman, ILO'nun Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esin, ILO temsilcileri ve davetliler katıldı.

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Aynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandıAynı anda 5 hastaya nakil operasyonu başarıyla tamamlandı
Atatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldıAtatürk’ün Amasya’ya gelişi canlandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ILO Uluslararası Çalışma Konferansı

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Binali Yıldırım 'İspatlayın ya da özür dileyin' demişti! İmamoğlu'ndan yanıt geldi

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

Karamollaoğlu'ndan pasaport açıklaması

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

12 Haziran 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adana Valiliği'ne saldıran teröristlerin cezası belli oldu

Adalet Bakanı Gül: Gülen'in iadesi konusunda yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Adalet Bakanı Gül'den flaş açıklama: Yeni belgeleri ABD Adalet Bakanı'na verdik

Ordu'da dolu yağışı: 10 yaralı

Ordu’daki dolu yağışı 10 kişiyi yaraladı

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

ABD'den kritik ziyaret! Türkiye'ye geliyor

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

Yıldırım'dan İstanbul Havalimanı'na ziyaret! Taksinin direksiyonuna geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.