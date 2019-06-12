Bakan Zehra Zümrüt Selçuk İsviçre'de

CENEVRE (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği konutunda verilen resepsiyona katıldı.

Bakan Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 108. Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak için geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde gün içinde çeşitli temaslarda bulundu.

Temasların ardından Selçuk, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan tarafından Daimi Temsilcilik konutunda kendisi ve Türkiye'den gelen heyet onuruna verilen resepsiyona katıldı.

Bakan Selçuk, burada konferans dolayısıyla Cenevre'de bulunan işçi ve işveren heyetiyle bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Resepsiyona, Dünya Ticaret Örgütü Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kemal Madenoğlu, Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol Kiresepi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, KKTC Cenevre Temsilcisi Gizem Alpman, ILO'nun Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esin, ILO temsilcileri ve davetliler katıldı.

