Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, kariyer merkezinin açılışına katıldı

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Zeytinburnu Kariyer Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmasında, Barış Pınarı Harekatı'ndan bahsederek, “Hepimiz eminiz ki, bu operasyonun sonucu muvaffakiyetlerle sonuçlanacak inşallah" dedi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Gökalp Mahallesi'nde Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'nin açılışına katıldı. Açılışa ayrıca Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılış töreni başladı. Zehra Zümrüt Selçuk, Barış Pınarı Harekatı'ndan söz ederek, “Elbette orada şanlı ordumuz, emniyet güçlerimizin de destekleriyle büyük bir mücadele göstermekte. Hepimiz eminiz ki, bu operasyonun sonucu muvaffakiyetlerle sonuçlanacak inşallah. Bu vesileyle şehit olan bütün Mehmetçiklerimize ve vatandaşlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de yaralananlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bu milleti ebediyen yaşatacak, biz buna inanıyoruz. Sınırlarımızı her daim koruyacağız" şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ GENÇLERİMZE EMANET"

Kariyer merkezlerinin açılışlarının kendisini heyecanlandırdığını belirten Selçuk, “Kariyer merkezleri gençlerimizin elinden tutmak ve onlara rehberlik yapmak için çok önemli merkezler. Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Gençlerimizin enerjilerine ve becerilerine her zaman ihtiyacımız var. Değişim sürecini yöneterek, gençlerimizi geleceğin mesleklerine şimdiden hazırlıyoruz. Bu konuda biliyorsunuz dijital alanda, özellikle bilişim alanda çok ciddi bir dönüşüm gerçekleşiyor. Biz bu anlamda nitelikli bilişim uzmanı yetiştirme projesiyle bugüne kadar 7 bin 500 gencimizi yetiştirdik. Kariyer planlamalarında ve iş seçimlerinde gençlerimize destek oluyoruz. Danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında 2019 yılında yüzde 20'si İstanbul'da olmak üzere, yaklaşık 1 milyon gencimizle bireysel görüşmeler yaparak rehberlik hizmetlerimizden faydalandırdık" diye konuştu.

“DAHA FAZLA GENCİMİZİN İSTİFADESİNE SUNACAĞIZ"

Bakan Zümrüt Selçuk, “Bu yıl ilk defa başlattığımız ve çok büyük bir ilgiyle buluşan, sosyal çalışma programımız var. Önümüzdeki yaz bu programı tekrar başlatacağız. 20 Bin üniversite öğrencimizi bu sene, bizim kendi kurumlarımızda ve devletin kamu kurumlarının birçoğunda, kısa stajlar yaptırma ve aynı zamanda onlara asgari ücret düzeyinde ödeme yaptık. Hem de emekliliğe etki edecek şekilde sigortalı olarak işe başlattık. Bu onların hem işleri daha iyi tanımalarına vesile oldu, hem de sosyal bir çalışmanın içinde bulunma imkanı verdi. Bu programı daha da geliştirerek, daha fazla gencimizin istifadesine sunacağız" İfadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Bakan Selçuk ve beraberindekiler Kariyer Merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

(FOTOĞRAF)



