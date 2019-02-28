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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Seçim sonrası bir başka Giresun olacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.02.2019 19:39 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından farklı bir Giresun olacağına inandığını söyledi.Ordu programının ardından Giresun’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ile protokol üyeleri Valilik binası önünde karşıladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından farklı bir Giresun olacağına inandığını söyledi.

Ordu programının ardından Giresun’a gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’u Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ile protokol üyeleri Valilik binası önünde karşıladı. Karşılama törenin ardından Giresun Konulu fotoğraf sergisini gezildi. Daha sonra Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Selçuk, Valilik makamında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Babası Atilla Koç’un Vali olarak görev yaptığı yıllarda bir süre Giresun’da yaşadığını hatırlatan Bakan Selçuk, “İl ziyaretlerimiz kapsamında bugün ülkemizin güzel illerinden birisi olan, benim de okul yıllarımı geçirdiğim Giresun’dayız. Giresun benim için doğasıyla güzel olmasının yanı sıra okul yıllarını geçirdiğim yerlerden birisidir. O yüzden benim için de ayrı bir yeri olan ildir. Bugün burada Bakanlığımıza bağlı birimlerle yapılan çalışmaları konuşma fırsatı bulacağız. Akabinde ise engelli ailelerimizle buluşacağız. Giresunlu hemşehrilerime Cumhurbaşkanımızın da selamını getirdim. Önümüzde yorucu ama güzel bir süreç var. 31 Mart Yerel Seçimleri yapılacak. Yapılacak seçimlerin ardından bir başka Giresun göreceğimize ve daha güzel faaliyetlerde bulunacağımıza inanıyorum.” dedi.

Yapılan açıklamanın ardından Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a içerisinde yöresel çeşitli hediyelerin yer aldığı sandık hediye etti.

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