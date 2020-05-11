Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şehit anneleri ve huzurevindeki büyüklerin Anneler Günü'nü kutladı

Bakan Selçuk, özel günde annelerin fiziken yanında olamadıklarını fakat dijital imkanlarla yanlarında olduklarını hissettirdiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi: "Bugün belki annelerimize sarılamadık, ellerini öpemedik; ama onların sesine ses olduk. Bu anlamlı günde, vatanımız için şehit olan Mehmetçiklerimizin kıymetli annelerini de unutmadık. Kovid-19 salgınına karşı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkı sosyal mesafe tedbirleri almak zorunda kaldık. Hastalığa karşı risk altında oldukları için ne yazık ki haftalardır annelerimizi ziyaret edemiyor, ellerini öpemiyor, onlara sarılamıyoruz. Haftalardır hep birlikte gösterdiğimiz fedakarlıkların nihayet sonuç vermeye başlaması tek tesellimiz. Ne var ki Kovid-19’la mücadeleye sekte vurmak için Anneler Günü’nde de tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor. Annelerimizi fiziken ziyaret edemiyor olsak da onları bu günde telefonla, görüntülü görüşme yoluyla arayarak sevgi ve hürmetlerimizi ilettik ve böylece sağlıklarını da korumuş olduk."

Bu zor zamanlarda, sağduyu, sabrı ve sevgisiyle zorluklara göğüs geren annelere, kadınlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Başta şehit anneleri olmak üzere, ülkemizde birlik ruhunu anneler mayalıyor, milli manevi değerlerimizi yüceltiyor ve ailelerimize güç katıyor. Aileyi ayakta tutan, varlığımıza anlam katan, fedakârlık ve cömertlik timsali tüm kadınlarımızın ve kuruluşlarımızda çocuklarımıza, engellilerimize, yaşlılarımıza özveriyle bakan personelimizin Anneler Günü kutluyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ 28 FARKLI HUZUREVİNDEN 36 ANNE İLE GÖRÜŞTÜ'

Bakan Selçuk, yurt genelindeki 28 farklı huzurevinden 36 anne ile video konferans yöntemiyle görüşerek onların anneler gününü kutladı. Selçuk, çiçek gönderemediğini ancak tüm bu alınan tedbirlerin onların sağlığı için olduğunu ifade etti.

Selçuk ile görüşen huzurevinde kalanlar ise durumlarının iyi olduğunu, verilen hizmetlerden memnun olduklarını ve Bakan Selçuk'la görüşmenin çiçek almaktan daha değerli olduğunu belirttiler.

Öte yandan Selçuk, huzurevi sakinlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın selamlarını da ayrıca iletti. (DHA)

