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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin değerlendirme

22.03.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşunun, çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemeyeceğini belirtti.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin değerlendirme

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilişkin değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

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"TARTIŞILAN BİR METİN"

"Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş, 11'i imzalayıp onaylamamış, 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer Konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez."


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