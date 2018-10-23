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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Tokat programı ertelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bugün gerçekleştireceği açıklanan Tokat programı, yarına ertelendi.

TOKAT, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bugün gerçekleştireceği açıklanan Tokat programı, yarına ertelendi.
Bir günlük program için bugün Tokat'a geleceği açıklanan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un programında değişiklik yapıldı. Bakanlıktan gönderilen bilgi ile bugün yapılması planlanan gezi yarına erteledi. Bakan Selçuk, yarın kente gelerek Almus ilçesinde Kuran kursu açılışına katılarak, fabrika ve kurs ziyaretlerinde bulunacak. Ayrıca Zile ilçesinde huzurevi açılışı gerçekleştirecek.

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