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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.10.2020 21:00 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 'Sınav sistemi değişecek mi?' sorusuna, "Sınavlar yüz yüze olacak. EBA TV'deki içerikler sorulacak. Neden yüz yüze yapıyoruz? Eğer sınav şeklimizi değiştirirsek ölçme ve değerlendirme açısından büyük problem çıkıyor. Öğrenme kayıplarını en aza indirmek için yüz yüze yapıyoruz" yanıtını verdi.

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Sınav sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimden sınav sistemine ilişkin bir çok soruya yanıt verdi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları;

"AVRUPA'DA OKULLARI AÇMAYAN ÜLKE YOK"

Ülkemizdeki gidişatı iki eksen gibi görüp karşılaştırıp bilimsel kararlar almalıyız. Veriye dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Neden Avrupa açıyor siz açmıyorsunuz? Ya da neden açıyorsunuz? diye eleştiriler geliyor. Biz kontrollü gitmeye karar verdik. Uzaktan eğitimi birden bire yok saymak olmaz. Yüz yüze eğitimde uzaktan eğitim bu süreci destekleyecek. Avrupa'da okulları açmayan ülke yok. Mecburiyet ve koşullar ne olursa olsun tedbirleri almak zorundayız.

"İSTEMEYEN VELİ ÇOCUĞUNU OKULA GÖNDERMEYECEK"

İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. İl hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği köy okulları yüz yüze eğitime devam edemeyecek. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar

OKULLARDA TENEFFÜS NASIL OLACAK?

12 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz için yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okulda olacaklar. Yüz yüze eğitimdeki ilk aşamada süreci planladığımız şekilde yönettiğimiz, iyi sonuçlar aldığımız için ikinci aşamaya geçmeye hazırız. Çocuklardan bir kısmı teneffüse çıkmak istemiyor. Bir kısmı çıkıyor.

Temassız oyunlar olarak kitap çıkardık. Öğretmenler uygun gördüklerinin birini seçerek kurallara ayak uyuldu. Çocuklar son günlerde uyarıya gerek duymadı ve alıştılar. Temasla ilgili sıkıntımız hala var bunları zaten bekliyorduk. Ama büyük ölçüde kurallara uyuluyor.

ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE ŞOFÖR DE VAKA VARSA NE YAPILIYOR?

2 haftadır bize gelen vaka yok. Okulda bulaş daha az. Eğer sınıfta ikinci vaka varsa uzaktan eğitime geçiliyor. Temaslı ya da pozitif bir vaka söz konusu ise okul müdürünün telefonuna mesaj geliyor. Evde ya da hastanede tedavisine geçiliyor.

SINAV SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Sınavlar yüz yüze olacak. EBA TV'deki içerikler sorulacak. Neden yüz yüze yapıyoruz? Eğer sınav şeklimizi değiştirirsek ölçme ve değerlendirme açısından büyük problem çıkıyor. Öğrenme kayıplarını en aza indirmek için yüz yüze yapıyoruz.

EBA NEDEN ÇÖKTÜ?

4-5 saat bir duraklama oldu. Saldırı olduğunu düşünerek girişi engellendi. 2 yurt dışı ülkesinden siber saldırı vardı. Bu engellenmek için duraklatıldı.

KAÇ ÖĞRENCİNİN BİLGİSAYARI YOK?

5-6 tane kriterlerimiz var ve il müdürlüklerine verip buna göre dağıtım yapılacağını bildiriyoruz.1,5 milyon çocukta tablet yok. Bunun üzerine bir çok kurumda eksiklerimizi destekleyecekler

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