Bakan Ziya Selçuk: "Sıfır Atık Projesi en büyük çevre hareketlerinden biri"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘Sıfır Atık Projesi’ tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Yeni nesillerimizde çevre ve tabiat farkındalığının kazandırılması noktasında pek çok imkanı sunan Sıfır Atık Projesi’nin yaygınlaştırılması bizim için kritik öneme sahiptir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde ve inisiyatifiyle başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında, TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Tetra Pak Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ’Sıfır Atık Eğitim Projesi’nin tanıtımı yapıldı. Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıyla düzenlenen basın toplantısında ’Sıfır Atık Dijital Eğitim Portalı’nında tanıtımı yapıldı. Sıfır Atık Eğitim Projesi ile 3 yılda 280 bin çocuğa doğal varlıkların korunması, doğa dostu tüketim alışkanlıkları, atık yönetimi konularında farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Ayrıca toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Tetra Pak Türkiye Genel Müdürü Nejat Çalışkan, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve çok sayıda basın mensubu katıldı.