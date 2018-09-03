Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışma Programı açılışında konuştu.

İşte Selçuk'un açıklamalarının satır başları:

Türkiye'nin imkanları giderek artıyor. Öğretmenlerin desteğiyle zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır. Bütün kelimelerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu anlamda okullarımızı da dönüştürmemiz lazım. Bizim dünyaya teklifimiz ne olacak? Bunun arayışı içerisindeyiz. Öğrenci nüfusumuz 150 ülkesinden fazla.

