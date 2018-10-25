Bakan Ziya Selçuk'tan imam hatip okulları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, imam hatip okulları tartışmalarıyla ilgili olarak "Ben insanımızın muhalefet ihtiyacını çocuklarımız üzerinden gidermesine karşıyım. 'Şu çocuklar, bu çocuklar', böyle bir tartışma benim karakterime uygun değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan Selçuk, gündemdeki diğer konularla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

PISA DEĞERLENDİRMELERİ



PISA nasıl yapılıyorsa, TIMMS nasıl yapılıyorsa biz bunu da kendi ülkemiz için yapmayı arzu ediyoruz.

SINAVLAR



Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evrilmesi gerekiyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ



Yabancı dil eğitiminde herkese aynı tekniği uygulayarak başarı sağlanamaz. Hikaye temelli, proje temelli, tiyatro ile yabancı dil öğrenme gibi yaş gruplarına göre tekniğin, stratejinin değiştiği, esnek ve modüler bir yapıya ihtiyacımız var.

DERS SAYILARI



16 ders meselesi azalacak, belki yarıya yakın azalacak.

DERSHANELER



Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz.

