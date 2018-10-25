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Bakan Ziya Selçuk'tan imam hatip okulları açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 11:24 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, imam hatip okullarıyla ilgili gündemdeki tartışmalara ilişkin soruya yanıt verdi. Selçuk, 'Ben insanımızın muhalefet ihtiyacını çocuklarımız üzerinden gidermesine karşıyım' ifadelerini kullandı.

Bakan Ziya Selçuk'tan imam hatip okulları açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, imam hatip okulları tartışmalarıyla ilgili olarak "Ben insanımızın muhalefet ihtiyacını çocuklarımız üzerinden gidermesine karşıyım. 'Şu çocuklar, bu çocuklar', böyle bir tartışma benim karakterime uygun değil." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuşan Selçuk, gündemdeki diğer konularla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

PISA DEĞERLENDİRMELERİ

PISA nasıl yapılıyorsa, TIMMS nasıl yapılıyorsa biz bunu da kendi ülkemiz için yapmayı arzu ediyoruz.

SINAVLAR

Üniversite sınavı, üniversitede gerekli bilgileri yoklayan sınavdır. Bunun orta vadede oraya doğru evrilmesi gerekiyor.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yabancı dil eğitiminde herkese aynı tekniği uygulayarak başarı sağlanamaz. Hikaye temelli, proje temelli, tiyatro ile yabancı dil öğrenme gibi yaş gruplarına göre tekniğin, stratejinin değiştiği, esnek ve modüler bir yapıya ihtiyacımız var.

DERS SAYILARI

16 ders meselesi azalacak, belki yarıya yakın azalacak.

DERSHANELER

Dershane arayışını ortadan kaldırmak bizim taahhüdümüz. Bunu yaparken çocuğa Türkiye'nin en iyi öğretmenleriyle karşılaşma fırsatı vereceğiz.

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Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk imam hatip okulları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bakandan komik açıklamalar, Başarısızlıkları nedeniyle boş kalan imam hatip konusunu geçiştirmiş, üniversite sınavı konusunu orta vadeye atmış, en komiği en sona bırakmış dershane arayışını sonlandırıp öğrencileri Türkiyenin en iyi öğretmenleri ile buluşturacakmış :) Sayın bakan lütfen niteliksiz okula dönüşen fen liselerini, 45-50 kişilik sınıflarda eğitim yapan ortaokulları, yemekhanesi olmamasına rağmen tam gün eğitim yapan "hamburger-tost" okullarını, spor salonu olmayan okullarda zorunlu seçmeli beden eğitimi dersi konusunu bir değerlendirin
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