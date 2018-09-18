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Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar

EĞİTİM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış töreninde önemli mesajlar verdi.

Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı açılışı kapsamında düzenlenen törende öğretmenlere seslendi. Selçuk, 'Bizim hayallerimiz var gerçeği sarsmadan. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.

Selçuk'un açıklamaları:

Aklınızı özgürleştirirseniz, bu yaratanın bir emanetidir, o zaman insan olma şuurunda yol alıyorsunuz demektir. Bizim hayallerimiz var gerçeği sarsmadan. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ihtiyacımız var.

Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı bu yol için şahsım, ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin bütün ülkenin eğitim sistemini dönüştüreceğine inancım tamdır.


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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı ziya selçuk

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sana inanıyoruz ziya hocam. ama dediğiniz gibi öğretmenlerimizin heyecanı çok önemli inşallah sizin gibi bu taşın altına ellerini sokarlar korkmadan yılmadan heyacanla.
hoca, 4 aydır "yapacağız edeceğiz" diyerek anca konuşuyorsun. konuşmayı bırakıp da biraz da iş yapsan nasıl olur ? şimdi de tutmuşun hayallerim var diyorsun hayallerinin ne olduğunu biliyoruz: dindar nesil yetiştirmek
önce öğretmenlerin yeterliliğini sorgulamak lazım bu sisteme uyumlu hale gelmeleri yenilikleri çabuk algılayan ve uygulayan bir öğretmen nesli olması şart yoksa ayın 15 maaş ayın 5 i ek ders parası almak için oluşturulan bir öğretmen nesli bu eğitim sisteminde başarı elde etmesi sağlam ve uygulayıcı bir eğitimi ön plana çıkarmaları çok zor BALIK BAŞTAN KOKAR
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