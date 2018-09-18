Bakan Ziya Selçuk'tan önemli mesajlar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı açılışı kapsamında düzenlenen törende öğretmenlere seslendi. Selçuk, 'Bizim hayallerimiz var gerçeği sarsmadan. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ihtiyacımız var' ifadelerini kullandı.
Selçuk'un açıklamaları:
Aklınızı özgürleştirirseniz, bu yaratanın bir emanetidir, o zaman insan olma şuurunda yol alıyorsunuz demektir. Bizim hayallerimiz var gerçeği sarsmadan. Bu hayalleri gerçekleştirmek için sizin heyecanınıza ihtiyacımız var.
Sayın Cumhurbaşkanımızın bize açtığı bu yol için şahsım, ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin bütün ülkenin eğitim sistemini dönüştüreceğine inancım tamdır.
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