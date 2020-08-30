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Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin başlaması ile ilgili, "Yarın sabah 09.00'da, bütün okullarımızdan İstiklal Marşı'mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar" dedi.

Bakan Ziya Selçuk'tan yeni ders yılı mesajı

Bakan Selçuk, yarın yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması nedeniyle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Paylaşımına bir okul bahçesinde Türk bayrağının yanında elinde ders zilinin olduğu bir fotoğrafını da ekleyen Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Her eğitim öğretim yılının başında, en keyif aldığım manzara, çocukların okul bahçesinde hep birlikte İstiklal Marşı söylediği; hepsinin heyecanlı, neşeli ve hasret dolu olduğu o andır. Sonra ders zili çalar, herkes sınıfa koşar. 'Bu yıl uzaktan eğitimdeyiz' diye bundan mahrum etmek istemiyorum. Ne kendimi, ne çocuklarımı ne de öğretmenlerimizi. Yarın sabah 09.00’da bütün okullarımızdan İstiklal Marşı’mız; ardından ders zilimizin sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte millî marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle..."

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DHA

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