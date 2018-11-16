ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çok daha ileri hedeflere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ama bunu yapabilmek için önce ideallerimizin, hayallerimizin, inancımızın, cesaretimizin olması lazım. Eğer bunlar varsa emin olun çok daha ileri noktalara ulaşmak çok da zor değil." dedi.

Bakan Selçuk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası, Necip Fazıl Kısa Kürek Konferans Salonu, Şirinevler Anaokulu ve 50 kişilik yemekhanenin bulunduğu toplu açılış törenine katıldı.

Burada bir konuşma yapan Selçuk, Ankara'nın ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamlarını Burdur'a getirdiğini belirterek, eğitimle ilgili yeni vizyon 2023 programını açıkladıklarını ifade etti.

Eğitim sistemiyle ilgili başarı hikayelerini uzun uzun anlatmanın mümkün olduğunu vurgulayan Selçuk, Türkiye ile değil, dünya ile yarışılacağını bildirdi.

Türkiye'nin eğitim sisteminde şimdiye kadar yapılan birçok başarılarının üzerine yeni başarı hikayeleri koymayı hedeflediklerini aktaran Selçuk, şunları söyledi: