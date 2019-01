Bakanı Gül: Burada oluşacak kanaat, oradaki süreci de etkileyecektir

Tuba ATAV- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye'nin FETÖ ile ilgili sunduğu delilleri değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen ABD'li heyetin temaslarıyla ilgili, "Fetullah Gülen'in iade süreci bu soruşturma sürecinden farklı. Ama tüm burada oluşacak kanaat, oradaki süreci de etkileyecektir'' dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, medyanın Ankara temsilcileriyle Hakimevi'nde bir araya geldi. Bakan Gül, mahkeme kararlarının toplumun eleştirisine açık olduğunu belirterek, "Bizim temel beklentimiz, verilen kararların toplumun vicdanını tatmin etmesi. Türk milleti adına karar veren yargının en temel meşruiyeti, toplumun vicdanındaki desteğidir. Toplumda ister zengin, ister fakir, herkesin adalet beklentisi var. Ekmek, su bir şekilde telafi edilir. Adalet olursa ekmek, su insana çok rahat bir şekilde ulaşır. Burada hepimizin en temel amacı, yargının kararlarını toplumun mahşeri vicdanında yer bulacak şekilde hakkı, adaleti tesis etmesi. Bu konuda büyük bir çaba var" dedi.

'GÜVEN VEREN ADALET SİSTEMİ'

Türkiye’de daha adil bir yargılamanın olacağı bir süreci hep beraber eksikleri gidererek tamamlamayı sürdüreceklerini kaydeden Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Temel yaklaşımımız, güven veren adalet sistemi inşa etmek. Önümüzdeki dönemde, yargı reformu belgemizin temeli de 'güven veren adalet' yaklaşımı olacak. Müşteri memnuniyeti gibi bir konu değil. Adliyeye işi düşen şu kadar kişi memnun oldu, olmadı, o ayrı bir kriter. Adliyeye işi düşmeyen bir vatandaşın adliyeye işi düşerse orada 'Adil bir şekilde yargılanacağım güveniyorum' algısını oluşturmalıyız. 80 milyonun çok az bir kesiminin adliyeye işi düşüyor. Ama kişi akşam yatağa yattığında, 'Ben hukukun öngörülebilir olduğu bir toplumda huzur, güven içerisindeyim' şeklindeki yargıya güveni bizim temel yaklaşımımız. Bu konuda çok önemli mesafeler oldu."

'YARGI TARAFSIZ İŞLEVİNİ SÜRDÜRÜYOR'

FETÖ yargısının kumpasları, haksız tutuklamalarına vurgu yapan Bakan Gül, yargının aparat olarak kullanıldığı dönemlerde çok acı olaylara şahit olduklarını belirtti. Bakan Gül, "Yargıya olan güveni artırmak hepimizin görevi. Bakanlık olarak elbette yasal, yapısal sorunlarla ilgili çalışıyoruz. Onun ötesinde yargı elbette bağımsız, tarafsız, kendi işlevini sürdürüyor. Yargı reformu sadece hukukçulara bırakılacak bir konu değil. Hukuk, adalet her kesimi ilgilendiriyor. Toplumun her kesiminin muhatap olduğu bu konuyu hep birlikte oluşturmak bizim ortak sorumluluğumuz. Yaklaşık 11 milyona yakın dosyanın yargı mensuplarının önünden geçtiği bir yargılama sürecinden bahsediyoruz. Bu konuda yargıya güvenin arttığı bir yıl olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bakan Gül, yargıda 'hedef süre' uygulamasının 1 Ocak'tan itibaren başladığına dikkat çekerek, "Hızlı değil, makul yargılama istiyoruz. Dava sürelerinin de yarı yarıya azalması hedefimiz. Ayrıca arabuluculuk müessesesi ile 2017'deki iş yükümüz 2018 yılında yüzde 67 azaldı" dedi.

'BENİM DE SINIF ARKADAŞIM ÖĞRETMENİMİ ÖLDÜRDÜ'

Bakan Gül, Çankaya Üniversiteki Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirirken, "Çok acı, menfur bir hadise, neredeyse o kişi önümüzdeki yıl bir hukuk kurumuna girecekti" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, kendisinin de benzer bir travma yaşadığını söyledi, ortaokul döneminde bir sınıf arkadaşının öğretmenini okul dışında öldürdüğünü anlattı.

'DİJİTAL DELİLLERİ GÖRMEK, TANIKLARI DİNLEMEK İSTEDİLER'

Bakan Gül, gazetecilerin sorularını da cevapladı. Türkiye'nin FETÖ ile ilgili sunduğu delilleri değerlendirmek üzere Ankara'ya gelen ABD'li heyetin temaslarını değerlendiren Gül, "Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgi istendi. Biz tabii, Türkiye olarak 15 Temmuz öncesi de olmak üzere söyledik. Darbe girişimi sonrası da bazı delilleri, tanık ifadelerini ilettik. Bizden istedikleri bazı şeyler var; dijital delilleri bizzat görmek, ilgili tanıkları bizzat dinlemek gibi. Elbet biz de Türkiye olarak adli yardımlaşma kapsamında bunu kabul ettik. Aslında taleplere baktığımızda bizim ABD'ye delil olarak sunduğumuz hem isim, hem içerik olarak birebir örtüştüğünü gördük. Bunlar değerli tabii'' dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜ ALGISI YOK'

Bakan Gül, heyetin New York savcılığında yürütülen soruşturmanın içeriği kapsamında Türkiye'de olduğunu ve bu soruşturmanın da gizliliğinin bulunduğunun altını çizdi. Bu soruşturmanın içinde Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin bir konu olup olmadığının Türkiye'ye net biçimde söylenmediğini kaydeden Bakan Gül, "Ama bu süreçlerden sonra belgeler, yeni bilgiler de ulaştırılacak. Hem New York, hem Washington'dan iki savcı geldi. Bu yargısal bir faaliyet. Hakim savcı huzurunda alınan bir ifade. Bizim 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi nasıl ifade alıyorsa, o anlamda bir delil niteliği taşıyor. Bu çok önemli. Soruşturmanın genelinde bizim gibi bir terör örgütü algısı yok. Ama tüm bu bilgileri, belgeleri vermeye çalışıyoruz. Bu soruşturma kara para aklama illegal yolla vs. gibi boyutuyla ilgili; ama son tahlilde savcılığa sunulan belgeler, birebir kendilerinin şahit olduğu deliller, bu sürecin olması gereken yere evrilebileceğini gösteriyor'' dedi.

'PSİKOLOJİK ANLAMDA ÖNEMLİ BİR SÜREÇ'

Adalet Bakanı Gül, ABD heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimiyle ilgili bilgi isteyip istemediklerine ilişkin soruya da şu yanıtı verdi:

''Onlarla ilgili de bilgiler verildi. Biz bu konuda sonuç almak istiyoruz. Söyleyeceğimiz farklı bir şey, orada faklı lobilerin de süreci etkilemesine neden olabilir. Dolayısıyla o konuyla ilgili hakim savcının gelmesi toplantıların yapılması çok değerli. Bir kere Türkiye'de bu konuyla ilgili adil yargılama yapıldığının, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi bakımından çok önemli. Türk hukuk sistemi, özgüven içinde her türlü soruyu cevaplayalım demiştir. Psikolojik anlamda da önemli bir süreç diye düşünüyorum.''

'BURADA OLUŞACAK KANAAT ORADAKİ SÜRECİ ETKİLEYECEKTİR'

Fetullah Gülen'in iade sürecinin bu soruşturma sürecinden farklı olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Gül, ''Ama tüm burada oluşacak kanaat, oradaki süreci de etkileyecektir '' dedi.

Bakan Gül, ABD'de yeni adalet bakanının atanması ardından ABD'ye ziyarette bulunabileceğini belirtti.