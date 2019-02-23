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Bakanı Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 14:54 | Son Güncelleme

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, milletin CHP'ye destek vermeyeceğini ifade ederek, "Milletin gözüne baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefet partisine, bu milletten asla destek çıkmaz, çıkmayacaktır.

Bakanı Gül: Dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, milletin CHP'ye destek vermeyeceğini ifade ederek, "Milletin gözüne baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefet partisine, bu milletten asla destek çıkmaz, çıkmayacaktır. Gerçek dışı dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez, asla destek vermez" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi geldiği Adıyaman'ın Kahta ilçesinde AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı. Milletvekillerinin de eşlik ettiği Bakan Gül, açılışta yaptığı konuşmamada CHP'nin, milletin gözüne baka baka yalan söylediğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu isim vermeden eleştiren ve 31 Mart'ta partisinin adaylarına destek isteyen Bakan Gül, şöyle konuştu:
"Ana muhalefet partisi genel başkanı çıkmış, elinde başörtülü teyzemiz olan bir resimle; 'Bakın çöplükten bir şeyler topluyor, evine götürüyor, ülkeyi bu hale getirdiniz' diyor. Peki, gerçek ne? O ablamız 'ben yemek artıklarını alıyorum ve hayvanlara götürüyorum' diyor. Bunların bakış açıları budur, bunların kavgası milletle. Milletin gözüne baka baka yalan söyleyen bir ana muhalefet partisine bu milletten asla destek çıkmaz, çıkmayacaktır. Ana muhalefet partisi genel başkanı bir ablamıza göz göre göre yalan söylüyor. Bu yalanlarla, bu gerçek dışı dönme dolap hikayeleriyle bu millet size asla oy vermez, asla destek vermez. Türkiye'deki siyaset açısından en büyük eksiklik muhalefet. Ana muhalefet çıkıp milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyor, vatandaşımıza yalan resimler gösteriyor, iftiralar atıyor. İşte bu yalan siyaseti 31 Mart'ta sizlerin oylarıyla çöp tenekesine atacağız inşallah. AK Parti'ye öyle bir destek verin ki; Kandil'den duyulsun. AK Parti'ye öyle bir destek verin ki; Pensilvanya'dan duyulsun. Bu ülkeye diz çöktürmek isteyenler, AK Parti'ye verilen her oya diz çökmüş olacaktır. İnşallah huzurun devamı için, istikrarın devamı için AK Parti'ye en güçlü şekilde destek verin. Çünkü AK Parti demek, istikrarın devamı demektir, AK Parti demek, büyük ve güçlü Türkiye devamı demektir. AK Parti Türkiye'nin çimentosudur."

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