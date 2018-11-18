BAKANI KASAPOĞLU, KİTAP FUARINI ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen ve fuara gelen çocuklarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kitap stantlarını gezen ve bazı kitapları inceleyen Bakan Kasapoğlu, basın mensuplarının soruları üzerine "Kitap fuarlarını mümkün olduğunca ziyaret etmeye çalışırım. Bugün de hem gençlerle bir araya gelmek, hem kitapseverlerle buluşmak, hem de yeni çıkan kitapları görmek, onları öğrenmek için fuarı ziyaret ettim. Her yıl yoğun bir fuar oluyor, bugün de çok yoğun. Gençlerimizin kitaba olan ilgisi bizi geleceğimiz adına ümitlendiriyor. Bizde hem 700 bine yakın yurt öğrencimiz var, kredi yurtlarımızda kalan. Hem gençlik kamplarımız, hem gençlik merkezlerimiz var. Bu birimlerimizdeki gençlerimizin kitapla haşır neşir olması için kitap dünyasını çok ciddi takip ediyoruz. Kitap okumayı teşvik etme yönünde çalışmalarımız var. Yine okullarımızla yaptığımız kütüphaneleri destekleme çalışmalarımız var. Kitap kafeleri, millet kütüphanelerini destekleme çalışmalarımız var. Bu anlamda kitap dünyası bizim için önemli. Bugünkü fuardaki izdiham da ümit verici" dedi. Stantları gezen Bakan Kasapoğlu'na vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Bazı vatandaşlar Bakan Kasapoğlu ile selfie çektirdi. Bakan Kasapoğlu da aileleriyle fuara gelen çocuklarla sohbet etti. Kasapoğlu gençlere hediye etmek üzere çok sayıda kitap aldı.

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-Mehmet Muharrem Kasapoğlu açıklama

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