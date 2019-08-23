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Bakanı Koca: Sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar savcılığa sevk edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 18:49 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikâyete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikâyete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürlerinin katıldığı İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı'nın açılışında konuştu. Bakan Koca, bakanlığın ana misyonunun, insan merkezli yaklaşım ile birey ve toplum sağlığını korumak olduğunu belirtti. Bakan Koca, halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlar ile mücadele ederek ve halkın yaşam kalitesini yükseltecek tüm önlemleri alarak sağlıklı bir toplum ile 'Güçlü Türkiye' hedefine ulaşmak istediklerini kaydetti. Sağlık Bakanlığı'nın ülkenin en ücra köşesinde hizmet bekleyen vatandaşın derdine kulak verme ve ona ulaşmak kararlılığında olduğunu kaydeden Bakan Koca, bakanlığın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da insanı temel alan bir sağlık politikası izlemeye devam edeceğini söyledi.

'SALIVERİLMEDEN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEK'
Bakan Koca, Toplum Sağlığı Merkezleri'nin gözden geçirilmeye ihtiyacı olduğunu bildirerek, şunları söyledi:
"Sağlık Bakanlığı'nın temel görevlerinden olan koruyucu ve temel sağlık hizmetleri öncelik verdiğimiz konulardır. Bir taraftan hastalıklardan korunmaya yönelik çalışmaları artırırken, diğer taraftan geliştirdiğimiz standartlar, izlemler, denetim ve ölçümler ile evde, okulda, iş yerlerinde ve insanın olduğu tüm alanlarda sağlıkla ilgili tedbirler almaya devam edeceğiz. Bu hususta aile hekimlerimizin ve toplum sağlığı merkezlerimizin yeni bir ruhla gözden geçirilmeye ihtiyacı var. Bu noktanın ajandanızın başında yer almasını istiyorum. Yeni açmaya başladığımız Şehir Hastanelerini bir fırsata dönüştürüp, üniversitelerimizle birlikte sinerji oluşturacak bir modelle, en modern teknoloji ve en uygun mekanların en yüksek nitelikteki insan kaynağıyla birlikte vatandaşımızın hizmetine sunulduğu bir döneme geçmek istiyoruz. Yapılan yasal düzenlemeyle artık sağlık çalışanına şiddet uygulayanlar hakkında şikâyete gerek kalmaksızın kolluk kuvvetlerince işlem başlatılacak ve salıverilmeden savcılığa sevk edilecektir. Ayrıca çalışanlarımızın ifadeleri iş yerlerinde alınacaktır. İllerinizde bu hususun takipçisi olmanızı istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Koca'nın açıklaması

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)-

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