Bakanı Kurum Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanında açıklamalarda bulundu

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanına geldi. Bakan Kurum yaptığı açıklamanın ardından kentsel dönüşüm alanına inşa edilen yeni yapıyı inceledi. Bakan Kurum, sabah 2 kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili Kadıköy Kaymakamlığı'ndan bilgi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kadıköy Fikirtepe'deki kentsel dönüşüm alanında yapacağı sokak iftarı öncesi açıklamalarda bulundu.

Kurum, Fikirtepe'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralı kurtarıldığı yangınla ilgili, "Bu yangın sebebiyle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da başsağlığı ve acil şifalar diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bu binaların yıkımı noktasında da valiliğimize talimatlarımızı verdik." dedi.

Bugün sabah Kartal Orhantepe Mahallesine gittiklerini ve Yeşilyurt Apartmanı'nın bulunduğu bölgedeki inşaatları incelediklerini kaydeden Kurum, dün de Kağıthane'de yıkılan binaya ilişkin incelemeler yaptıklarını, yıl sonuna kadar bölgede tespit ettikleri riskli binaların yıkımını gerçekleştirmek suretiyle oradaki kentsel dönüşümü de gerçekleştireceklerini söyledi.

Kurum, Kartal'daki dönüşüm kapsamında da yılsonuna kadar hak sahibi vatandaşlara konutlarını teslim ediyor olacaklarını ifade ederek, "Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanında, hem hak sahiplerimizle, hem de bu bölgede çalışan yüklenicilerimizle bir araya geldik. Hepsinin sorunlarını, problemlerini dinledik. Bu sorunlara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduk. Açıkçası, yapacağımız düzenlemeden bahsettik kendilerine. Burada yüklenicilerden kaynaklı işlerin ilerlememesi sebebiyle sözleşmenin feshini kolaylaştıracak düzenlemeye ilişkin kendilerini bilgilendirdik." diye konuştu.

"61 ADANIN 16'SINDA FİİLEN İNŞAATLAR DEVAM EDİYOR"

Devam eden işlere de yapılacak kira desteği, faiz desteği noktasında hem hak sahibi vatandaşlarla, hem de yüklenicilerle görüştüklerini aktaran Kurum, şunları söyledi:

"Fikirtepe özelini özetleyecek olursak, Fikirtepe'de şu an fiilen 61 adamız var ve bu 61 adanın 16'sında fiilen inşaatlar devam ediyor. Diğerlerinde fiili bir inşaat durumu söz konusu değil. Devam eden inşaatlarımıza ilişkin vatandaşlarımıza, yüklenicilerimize burada kira desteği yapmak suretiyle inşaatlarımızın hızlanmasına destek olacağız. Diğer taraftan bazı sözleşmelerimiz var ki, müteahhitlerimiz bu sözleşmeleri, bu şartlarda yapamayacaklarını ifade ediyorlar. Aynı şekilde vatandaşlarımız da, müteahhitlerimizin sözleşmeden kaynaklı yüklenimlerini yerine getirmediklerinden dolayı sözleşmelerin feshini istiyorlar."

Bakan Kurum, bu feshi düzenleyecek ve kolaylaştıracak düzenlemeyi de Meclis'e gönderdiklerini ifade ederek, "İnşallah onunla birlikte fesihlerini yapmasına müteakip de Bakanlık olarak biz sahada vatandaşımızla Fikirtepe'de biz oturacağız. Kentsel dönüşüm ofisimizde, burada faaliyete geçecek bu ofisimiz, vatandaşlarımızın isteği, rızası doğrultusunda, oluşabilecek imar planı çerçevesinde ki iptal edilmeyecek. Burada sosyal anlamda, sosyal alt yapısı yeterli imar planı çerçevesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz." şeklinde konuştu.

Devlet olarak, Bakanlık olarak hiç bir kar elde etmeksizin Büyükşehir Belediyesi, Kiptaş, Bakanlık bünyesinde TOKİ, Emlak Konut ve İller Bankasıyla fiilen şuan sahada olduklarını vurgulayan Kurum, Bakanlık olarak buraya her türlü desteği vereceklerini söyledi.

"EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE BU ALT YAPI ÇALIŞMALARI TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Vatandaşları en kısa sürede konutlarına kavuşturmak istediklerini belirten Kurum, "Fiilen 2 şantiyemiz burada devam ediyor. 4 adada, 2 şantiyede Bakanlık olarak girdik ve konutlarımızı vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde teslim edeceğiz. Diğer adalarda da vatandaşlarımız fiili sözleşmelerini anlaşıp, iptal etmeleri durumunda da yine o sözleşmelerde de vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu kentsel dönüşüm sürecindeki mağduriyetlerini engellemiş olacağız. Büyükşehir Belediyemiz şu an burada alt yapı çalışmalarını yürütüyorlar. Bu çalışmaları da yılsonuna kadar tamamlayacaklar. En geç önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu alt yapı çalışmaları tamamlanmış olacak." Dedi.

Bakan Murat Kurum, bugün Fikirtepe'de 2 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 vatandaşın da yaralı olarak kurtulduğu elim bir kaza meydana geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yangın sebebiyle ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da başsağlığı ve acil şifalar diliyorum. Bu alanda ne kadar metruk bina varsa, bu binaların yıkımı noktasında da valiliğimize talimatlarımızı verdik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemiz bu tespitleri yapacaklar. Hızlı bir şekilde ki bu güne kadar 100'ün üzerinde metruk bina yıkımı gerçekleştirildi. Kalan binaları da boşaltmak suretiyle bu metruk binaların yıkımını da gerçekleştiriyor olacağız. Bu alanda biten projelerle birlikte yapılacak çevre düzenlemeleri ile birlikte de yaşayan vatandaşlarımıza gerekli alt yapı imkânlarını sağlamış olacağız."