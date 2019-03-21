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Bakanı Soylu: "Terörün kökünü kazıyacağız, etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 22:52 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş’a destek olmak için Fethiye’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan’ın ayağına şu topu verinde, 4 buçuk yıl şu zillet ittifakının kalesinde Kılıçdaroğlu var ya, onun kalesinin bir doksanına çaksın” dedi.
“Şu fotoğrafı görüyor musunuz? MHP İl Başkanımız var. AK Parti il başkanımız var. MHP ilçe başkanımız var. AK Parti ilçe başkanımız var, belediye başkanlarımız var” diyen Soylu, “Biz neden bir aradayız? Sadece Fethiye Belediye Başkanlığını almak için yapıyorsak eksik yapıyoruz. Hem yerel seçimlerde güçlü çıkacağız, hem de Türkiye’yi tezgaha getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.

“Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemizde güçlü”
Bakan Soylu, ’’Yıllarca başı açık başı örtülü bir ananın iki kızını birbirinden ayırıp okula gidemezsin, devlet memuru olmazsın diye. Bugün başı açığı da başı örtülüsü de meclise giriyor. Ne oldu, Türkiye parçalandı mı? Yıllarca bu ülkeyi oyaladılar. Hep kendi içinde bir kaosa sürüklediler. Bugün başı açığı da başı örtülüsü de meclise giriyor. Ne oldu, Türkiye parçalandı mı? Yıllarca bu ülkeyi oyaladılar. Hep kendi içinde bir kaosa sürüklediler. Bu ülkede başı açığı da örtülüsü de var. Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemizde güçlü, milletimiz de güçlü” diye konuştu.

“Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız”
“Önümüzde 4 buçuk yıl var. Tam 4 buçuk yıl hiç seçim yok. 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir yıl olmadı. İlk kez 4 buçuk yıl herkes işine bakacak” diyen Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK’yı meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP’ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki, ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını okkalı bir şekilde veririm. Ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım. Ona o lafı kim söyletti? Ona o lafı zillet ittifakı söyletti. Ona o lafı bir taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir taraftan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Uyarılarımıza rağmen dediler ki; bunlar meclise girsinler. Neden? Çünkü planları şuydu: Önümüzdeki 4 buçuk yılda eğer biz şimdi iktidar olamazsak, Türkiye’de geçtiğimiz 7 yılda Türkiye’nin nasıl anasından emdiği sütü burnundan getirmişsek şimdi de aynı şekilde 4 buçuk yılda Türkiye’yi karıştıracak bir maşaya ihtiyacımız var. Maalesef o maşayı da PKK olarak buldular” dedi.
Bakan Soylu, Fethiye’den Seydikemer ilçesine geçti.

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