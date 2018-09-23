HABER

Bakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 20:23 | Son Güncelleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ağrı gezisinde şehit ailesini ziyaret etip bölgede yapılan çalışmaları inceledi.

Bakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret etti

Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ağrı gezisinde şehit ailesini ziyaret etip bölgede yapılan çalışmaları inceledi.
Bugün tarifeli uçakla Ağrı'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ahmed-i Hani Havalimaı'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve protokol ve partililer tarafından karşıladı. Bakan Turhan beraberindekilerle birlikte ilk olarak yapımı devam eden Tutak-Hamur karayolunda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Turhan buradan, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün Akyele Köyü'ne oturdan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Bakan Turhan ziyaretin ardından Ağrı'da yapımı devam eden Küpkıran Köprüsü'ndeki çalışmaları inceledi. bakan Turhan, ardından Valilik ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Burada partililere seslenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmasına dün İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivaline değinerek başladı. Hizmet siyaseti yapmak için yola koyulduklarını ifade eden Turhan, insanların ekonomik, sosyal sorunlarını çözecek, her türlü ihtiyaçlarını giderecek hizmetleri yapmak için iktidara talip olduklarını söyledi. Turhan, 17 yıllık AK Parti iktidarının ülkeye ve bölgeye büyük kazanımlar gerçekleştirdiğini belirterek, "Balkanlar'a, Kafkaslar'a, Ortadoğu'ya, batımıza, doğumuza bakalım. Bu coğrafyada yaşayan ülkelerin ve o ülkelerde yaşayan insanların haline bakın. Biz bundan 15 sene önce nasıldık, ülkemiz bugün nasıl? Bunun bir mukayesesini, serüvenini hayalimizde bir kez daha yaşayalım. Geçmişi unutmayalım. Geldiğimiz durum itibarıyla bizi tatmin eden bir yerde değiliz. Daha çok yapılacak iş var. Daha yapılacak birçok hizmet var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret ettiBakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret ettiBakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret ettiBakanı Turhan, Ağrı'da şehit ailesini ziyaret etti

PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
AK Parti'li Özhaseki: 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazımAK Parti'li Özhaseki: 'Cumhur ittifakı'nın büyükşehirlerde devam etmesi lazım
Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemede bulundu (2)Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemede bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

Son dakika! İran Devrim Muhafızları'ndan korkunç tehdit: Ölümcül ve unutulmaz bir intikam alacağız

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

'Sedanur'un otopsisinde tecavüz bulgusuna rastlandı' haberine yalanlama

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.