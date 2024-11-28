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'Bakanım demeyince kızan belediye başkanları var' Şehirlerin, vatandaşın hassasiyetleri dinlendi! İşte en büyük şikayet

28.11.2024 17:13
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3 Kasım 2002'de ilk girdiği seçimden zaferle ayrıldıktan sonra girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkan AK Parti'de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ilk yaşandı. AK Parti, ilk kez CHP'ye geçilerek ikinci parti oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bununla ilgili parti kurmaylarına net uyarılarda bulunup değişim iradesine dikkat çekti. Seçimden sonra istişare dönemi sona erdi, şehirlerin, teşkilatların, vatandaşların düşünceleri talepleri dinlendi. Şimdi revizyon zamanı!

'Bakanım demeyince kızan belediye başkanları var' Şehirlerin, vatandaşın hassasiyetleri dinlendi! İşte en büyük şikayet
Mynet Özel Haber

Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar, Denizli, Giresun, Şanlıurfa gibi şehirleri kaybeden AK Parti İstanbul'da da Çatalca, Beyoğlu, Eyüpsultan, Çekmeköy, Tuzla, Bayrampaşa, Üsküdar, Gaziosmanpaşa, Beykoz gibi ilçeler de CHP'ye geçti. AK Parti genel başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarını partinin vatandaşla arasındaki bağın zayıflamasından kaynaklandığını net bir dille ifade etti.

Peki 31 Mart 2024 tarihinden bu zamana geçen 9 ayda AK Parti'de ne değişti? Hükümet noktasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında koltuk değişimleri oldu. Özhaseki yerine Murat Kurum, Fahrettin Koca yerine Kemal Memişoğlu göreve geldi. AK Parti içerisinde hem teşkilat hem de partinin önde gelenleri şehir şehir, ilçe ilçe nabız yokladı.

İl yönetimleri, AK Parti'nin kontrolündeki belediyeler, milletvekilleriyle konuşuldu. Vatandaşlardan geri dönüşler istendi. Parti içerisindeki üyelerin en rahatsız olduğu durumlardan biri de görevdeki bazı isimlerin kendilerini çok yukarıda görmeleri.

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EN BÜYÜK RAHATSIZLIK LÜKS VE ŞATAFAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan; parti içerisinde kibir sahibi olanları net bir dille uyarırken 'Yorulanlar dinlensin, yeni neferlerle yola devam edelim' demişti. Parti içindeki üyelerin, teşkilatların en büyük sıkıntılarından biri yetkililere ulaşamamak.

En çok şikayet edilen durumlardan biri de parti içindeki lüks ve şatafat sevdası ile makam aracı tutkusu!

İşte AK Parti teşkilatlarında en eleştiriye uğrayan konu başlıkları

  • "ESKİDEN BAKANLIK YAPMIŞ ŞİMDİ BELEDİYE BAŞKANI, BAŞKANIM DİYENE BAKANIM DİYECEKSİN DİYORLAR"

  • "BAZI VEKİLLER ŞEHİRLERİ İÇİN KOŞTURURKEN BAZI VEKİLLERİN VATANDAŞI TAKTIĞI YOK KENDİLERİNE ULAŞILAMIYOR"

  • "LÜKS, ŞATAFAT, MAKAM ARAÇ SEVDALARI BİTMİYOR"
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Ankara ak parti cumhurbaşkanı erdoğan Mynet Özel
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